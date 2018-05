Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 140 auf 158 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarehersteller habe einen starken Start ins Geschäftsjahr 2018/19 hingelegt, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete sie mit der Verlagerung der Bewertungsbasis um 1 Jahr in die Zukunft./edh/la

Datum der Analyse: 30.05.2018

