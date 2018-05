Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland und Frankreich im laufenden Jahr spürbar gesenkt, die für den Euroraum, die USA und China aber weitgehend unverändert gelassen. Wie die OECD in ihrem aktuellen Wirtschaftsausblick mitteilte, rechnet sie für 2018 mit einem Anstieg des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,1 Prozent. In ihrem Mitte März veröffentlichten Prognose-Update hatte die OECD noch 2,4 Prozent Wachstum prognostiziert. Die Voraussage für 2019 wurde auf ebenfalls 2,1 (bisher: 2,2) Prozent reduziert.

"Das Wirtschaftswachstum wird sich den Projektionen zufolge aufgrund der Abschwächung der Auslandsnachfrage und der Kapazitätsengpässe leicht verlangsamen, was zusammen mit dem angespannten Arbeitsmarkt für einen Anstieg des Verbraucherpreisauftriebs sorgen wird", schreibt die in Paris ansässige Organisation in ihrem Bericht. Der zunehmende Handels- und Investitionsprotektionismus könnte den Welthandel beeinträchtigen und die globalen Wertschöpfungsketten unterbrechen, die für den Erfolg der deutschen Exporte entscheidend seien, heißt es weiter. Dies könnte sich belastend auf das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung auswirken.

Für Frankreich prognostiziert die OECD Wachstumsraten von 1,9 (2,2) und 1,9 (1,9) Prozent. Laut OECD werden schrittweise Senkungen der Unternehmenssteuern und die konjunkturstützenden Finanzierungsbedingungen das Wachstum der Unternehmensinvestitionen stärken. Eine geringere Besteuerung des Faktors Arbeit und Arbeitsmarktreformen dürften zudem mehr Arbeitsplätze schaffen und den Konsum der privaten Haushalte sowie die Inklusivität erhöhen.

Die Prognosen für den Euroraum lauten auf 2,2 (2,3) und 2,1 (2,1) Prozent. Nach Angaben der OECD stützen die akkommodierende Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), fiskalische Impulse und eine verbesserte Arbeitsmarktlage die Binnennachfrage, besonders über den dynamischen privaten Konsum. Unter dem Einfluss der günstigen Finanzierungsbedingungen, der kräftigen globalen Nachfrage und der notwendigen Kapazitätserweiterung gewännen die Investitionen an Schwung.

"Die Inflation dürfte angesichts der schwindenden Kapazitätsüberhänge nach und nach anziehen", heißt es in dem Bericht. Die OECD prognostiziert Inflationsraten von 1,6 und 1,8 Prozent.

