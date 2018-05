Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Mai nur leicht eingetrübt und damit besser gehalten als erwartet. Die EU-Kommission sprach von einer "weiteren Stabilisierung". Der von der Behörde erhobene Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung sank auf 112,5 Punkte von 112,7 im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Indexrückgang auf 112,0 Zähler gerechnet.

Während die Stimmung in der Industrie und bei den Dienstleistern deutlich nachgab, verzeichneten der Einzelhandel und der Bausektor kräftige Verbesserungen.

Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator stieg auf 112,8 von 112,4 Punkten.

Der Sammelindex zur Wirtschaftsstimmung umfasst die Einschätzung von Industrie, Bauwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe sowie das Verbrauchervertrauen und die Entwicklung des Einzelhandels.

Für Deutschland stieg der Index geringfügig auf 112,7 Punkte von 112,6 im Vormonat. In Frankreich und Italien kühlte sich die Stimmung deutlich ab, der Index für Frankreich fiel auf 108,4 Zähler von 110,2 im Vormonat, für Italien auf 108,4 von 109,4.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone fiel auf plus 6,8 Punkte von plus 7,3 im Vormonat. Ökonomen hatten einen stärkeren Rückgang auf plus 6,5 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Indexstand von plus 0,2 Punkte nach plus 0,3 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

May 30, 2018

