Zürich - IBORs sind für die globalen Finanzmärkte von zentraler Bedeutung. Sie kommen in zahlreichen Finanzaktivitäten vor, zum Beispiel als Referenzzinssatz für Finanzinstrumente oder in vertraglichen Vereinbarungen im Wert von mehreren hundert Billionen US Dollar. Zudem finden IBORs in vielen in der Finanzindustrie eingesetzten Modellen Anwendung, zum Beispiel für die Bewertung von Finanzinstrumenten. Die Abschaffung der IBORs per Ende 2021 und der Übergang zu alternativen risikolosen Zinssätzen haben somit weitreichende Auswirkungen auf die Finanzinstitute.

EY hat die Thematik im Rahmen eines Panels mit führenden Industrieexperten aufgegriffen, welches am 29. Mai 2018 in Zürich stattfand. Publikum und Panel waren repräsentativ für den Schweizer Finanzmarkt, mit Teilnehmern aus den Banken-, Versicherungs- und Asset Management Sektoren.

"Die aktuelle Verwendung der im Interbankenmarkt gebotenen Zinssätze (IBORs) ist nicht nachhaltig."

"Eine Vielzahl von Finanzprodukten, wie Darlehen und Derivate, stützen sich auf IBORs. Die Banken bewegen sich nun weg von unbesicherten Finanzierungen im Interbankenmarkt, die Basis der IBORs. Der Übergang zu risikolosen Zinssätzen soll das globale Finanzsystem vereinfachen und stärken."

"Die Schweiz ist, global betrachtet, das erste Land, welches den Übergang vollzieht. Der Schweizer Markt hat wertvolle Praxiserfahrungen, welche in anderen Märkten angewendet werden können, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten."

