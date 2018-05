IB Vogt baut den mit 54,5 Megawatt größten Solarpark der Niederlande. Die HSH Nordbank stellt dem Berliner Photovoltaik-Unternehmen dafür 41 Millionen Euro zur Verfügung.IB Vogt und die HSH Nordbank haben eine langfristige Projektfinanzierung in Höhe von 41 Millionen Euro für den Bau und den Betrieb des Solarparks Scaldia in den Niederlanden vereinbart. Pressemitteilungen beider Unternehmen zufolge wird das Photovoltaik-Kraftwerk über 54,5 Megawatt Gesamtnennleistung verfügen und seinen Betrieb voraussichtlich im Herbst 2018 aufnehmen. Mit Scaldia in den Gemeinden Borsele und Vlissingen im Süden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...