Dass im Zuge der Bamf-Affäre Geld geflossen sei, ist laut der Ex-Bremen-Chefin ein "lächerlicher Vorwurf". Vieles sei aber noch im Dunkeln.

In der Affäre um massenhaft zu Unrecht bewilligte Asylanträge hat die Ex-Chefin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge einem Medienbericht zufolge scharfe Kritik an ihren ehemaligen und amtierenden Vorgesetzten geübt. Sie solle offensichtlich geopfert werden, während in Wahrheit jene schuldig seien, die jetzt mit den Fingern auf sie zeigten, sagte ...

