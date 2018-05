Seit Monaten laufen auf dem Manono Lithium Project von AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ) Bohrarbeiten. Nach Aussagen der Australier laufen die Arbeiten gut, man zeigt sich mit den Fortschritten zufrieden. Insgesamt will AVZ Minerals auf dem Projekt in der Demokratischen Republik Kongo in dieser Phase 20.000 Meter an Bohrungen niederbringen. Gut die Hälfte dieser Bohrungen wurde bisher geschafft. Bis zum 27. Mai wurden ...

