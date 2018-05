Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta024/30.05.2018/11:10) - Die ERWE Immobilien AG, München gibt hiermit bekannt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, der für den 12. Juli 2018 vorgesehenen ordentlichen Hauptversammlung die Beschlussfassung einer ordentlichen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre im Verhältnis 1:2 vorzuschlagen. Die Durchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung ist gegenwärtig für das vierte Quartal 2018 vorgesehen.



ERWE Immobilien AG, Stefan-George-Ring 29, 81929 München



Der Vorstand



