Bern - Einmalige Sondereffekte sowie tiefere Erträge aus dem Zinsdifferenzgeschäft haben der Postfinance im ersten Quartal 2018 ein deutlich tieferes Betriebsergebnis als im Vorjahr eingebrockt. Die Entwicklung entspricht aufgrund der Lage an den Geld- und Finanzmärkten aber den Erwartungen des Unternehmens.

Konkret erzielte die Postfinance 2018 auf Stufe Ebit ein Betriebsergebnis von 96 Millionen Franken - satte 140 Millionen weniger als in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Damals hatten sich allerdings einmalige Gewinne aus dem Verkauf von Aktien in der Höhe von 109 Millionen Franken positiv ...

