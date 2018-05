Paris - Die europäischen Aktienmärkte haben nach den jüngsten Turbulenzen rund um Italien einen Stabilisierungsversuch gewagt. An den Börsen hielten sich Gewinne und Verluste bis zum späten Mittwochvormittag in etwa die Waage, nachdem die politischen Spannungen in dem hoch verschuldeten Land die Kurse zuletzt stark belastet hatten.

In Italien steht derweil die Bildung einer Übergangsregierung wieder in Frage. Der designierte Premier Carlo Cottarelli will sich für die Zusammensetzung eines Kabinetts mehr Zeit nehmen. Allerdings ist wahrscheinlich, dass Cottarelli keine Unterstützung im Parlament bekommt - von keiner Partei. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und der rechte Lega wollen deshalb so schnell wie möglich wählen lassen - selbst der Juli war im Gespräch.

Gleichwohl legte der italienische Leitindex FTSE MIB zur Wochenmitte um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...