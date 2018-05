Fundamental: Was Gold derzeit bewegt, wurde Mitte letzter Woche einmal mehr deutlich. Als US-Präsident Donald Trump das geplante Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un absagte, nachdem er sich skeptisch über die Fortschritte in den Gesprächen mit China geäußert hatte, stieg der Goldpreis in der Folge sprunghaft. Auf kurzfristige Sicht gehandelt werden beim Edelmetall vor allem Krisen. Die Ereignisse auf geopolitischer Ebene können den Goldpreis derzeit am stärksten bewegen. Krisenherde gibt es im Mai 2018 zu viele: Probleme in Europa, Spannungen um das Atomabkommen mit dem Iran, zwischen den USA und Nordkorea, im arabischen Raum, auch Syrien nicht vergessen, Russland als ständiger Quertreiber, der Handelsstreit zwischen den USA und China. Tritt ein Thema mal in den Hintergrund, kommt das nächste dran. Zu alledem lässt Trump kaum eine Gelegenheit aus, um per Twitter provokative Nachrichten zu verbreiten.

Technisch: Seit Anfang des Jahres verlor der Goldpreis zwar nur um 0,3 Prozent ...

