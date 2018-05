Da dürften die Sekt-Korken geknallt haben: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge genehmigte das US-Justizministerium am Dienstag den Milliarden-Deal zwischen dem deutschen Bayer-Konzern und dem US-Saatgut- und Agrarchemie-Hersteller Monsanto. Damit steht Bayer vor dem größten Zukauf seiner Firmengeschichte. Entsprechend fiel die Reaktion in der Zentrale des Konzerns aus: ?Mit der Freigabe des Department of Justice stehen wir jetzt kurz vor dem Ziel, ein führendes Unternehmen der Agrarwirtschaft ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...