Die politische Krise in Italien überschattet weiterhin das Geschehen an den Finanzmärkten. Nachdem der DAX in zwei Tagen um mehr als zwei Prozent nachgegeben hatte, sind heute vorsichtige Stabilisierungstendenzen erkennbar. Unterdessen haben auch die US-Behörden der rund 54 Milliarden Euro schweren Übernahme des Saatgut- und Agrarchemie-Riesen Monsanto zugestimmt. Isra Vision wächst weiter und plant Zukäufe. Holger Scholze berichtet.