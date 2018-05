Aufgrund des politischen Macht-Vakuums in Italien waren die dortigen Märkte am Dienstag in Aufruhr. Der Mailänder Leitindex FTSE MIB fiel um bis zu 3,7 Prozent, italienische Staatstitel mit zehn Jahren Laufzeit warfen erstmals seit 2014 mehr als drei Prozent Rendite ab. Und in all der Hektik meldete sich der Chef der italienischen Bank UniCredit - und versuchte zu beruhigen. Der Ausverkauf der Staatsschulden sei ?nicht gerechtfertigt?, sagte Jean-Pierre Mustier.

Appell an die Anleger

Mustier ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...