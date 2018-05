Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Salesforce von 130 auf 146 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Erhöhung des Kursziels erfolge auf die Erhöhung der Schätzungen hin, schrieb Analyst Ross MacMillan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte führte außerdem Schätzungen für das Jahr 2021 in sein Modell für den Softwareanbieters ein./mf/tih Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-05-30/12:01

ISIN: US79466L3024