Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Studiendaten zum oral verabreichten Diabetesmittel Semaglutid auf "Neutral" belassen. Als Blutzuckersenker habe sich das Medikament gegenüber dem Konkurrenzprodukt Jardiance von Boehringer Ingelheim und Eli Lilly insgesamt als überlegen erwiesen, nicht jedoch in puncto Gewichtsverlust nach sechs Monaten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies könne die Aktie des Insulinherstellers kurzfristig belasten./edh/tih Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-05-30/12:01

ISIN: DK0060534915