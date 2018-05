Die Baader Bank hat die Einstufung für Grammer angesichts der Unterzeichnung eines Investorenvertrags für eine Übernahme durch den chinesischen Autozulieferer Ningbo Jifeng auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Er halte das Übernahmeangebot für den Automobilzulieferer nach wie vor für eher niedrig, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu den derzeitigen Konditionen werde Ningbo Jifeng wohl nicht an mehr als 50 Prozent der Grammer-Aktien gelangen, was die Möglichkeit für ein besseres Angebot schaffe./mf/tih Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

