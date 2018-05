Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vivendi angesichts eines Rückschlags bei der künftigen Verteilung von TV-Rechten an der französischen Fußball-Liga auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Fünf von sieben Rechtepaketen für die Jahre 2020 bis 2024 seien an die Unternehmen Mediapro, beIN sowie Iliad gegangen, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwei Pakete seien allerdings wegen nicht hoch genug liegender Gebote nicht verteilt worden./edh/tih Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-05-30/12:03

ISIN: FR0000127771