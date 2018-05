FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS RECKITT-BENCKISER-PRICE TARGET TO 6400 (6550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 940 (970) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 730 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 630 (605) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 690 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 125 (105) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 250 (220) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES RBS PRICE TARGET TO 320 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS DE LA RUE PRICE TARGET TO 580 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS DUNELM GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 620 (710) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS EUROPEAN BANKS TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - LIBERUM CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - RBC CAPITAL CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 720 (660) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHIRE PRICE TARGET TO 4500 (4095) PENCE - 'NEUTRAL'



