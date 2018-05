In den letzten Woche prägen positive Nachrichten das Branchenumfeld der Achema: "VDMA geht von einem ordentlichen Zuwachs der Produktion für das Jahr 2017 aus" - "Prozessautomatisierer blicken 2018 optimistisch nach vorn" - "Kräftiges Wachstum der Chemiebranche in 2018." So gehen die Organisatoren auch mit Optimismus in die letzten Vorbereitungswochen: "Wir halten uns mit Prognosen meist etwas zurück", sagt Dr. Thomas Scheuring, Geschäftsführer der Achema Ausstellungs-GmbH. "Aber wir sehen in einigen Ausstellungsbereichen, wie der Automation, in der Pharma-, Verpackungs- und Lagertechnik, aber auch in der mechanischen Verfahrenstechnik, ein deutliches Wachstum, das zu positiven Erwartungen Anlass gibt." Bei einem Fachpressetag Mitte März wurde auch deutlich, dass der große Trend Digitalisierung alle Branchen und Ausstellungsgruppen am ...

