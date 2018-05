Frankfurt am Main (ots) - Die BS PAYONE GmbH, Full-Service-Zahlungsanbieter mit Sitz in Frankfurt am Main, gibt den Ring frei für die bereits dritte bundesweite PayHappy!-Gewinnspielkampagne, die am 1. Juni startet und nach achtwöchiger Laufzeit am 31. Juli 2018 enden wird. Die im Mai 2017 erstmals lancierte Kundenbindungsprogramm-Initiative soll einerseits die Nutzung von Karten als Zahlungsmittel intensivieren sowie andererseits Umsatz und Kundenbindung der teilnehmenden Händlerkunden - gerade im kleinen und mittleren Segment - über den Aktionszeitraum hinaus nachhaltig unterstützen.



Anders als bei den zwei Vorgängerkampagnen wurden im Vorfeld der 3. Staffel 4.000 ausgewählte Terminalstandorte durch Promotion-Teams besucht, die die Händler detailliert über die Aktion und die damit verbundenen Vorteile aufmerksam machten und mit kostenlosem Promotionmaterial ausstatteten: Zum Start haben sich rund 40.000 Unternehmen deutschlandweit als offizieller PayHappy!-Händler registriert - viele davon haben bereits bei den ersten zwei Kampagnen teilgenommen. Wie in den Malen zuvor unterstützen Mastercard und die regionalen Sparkassen das bei den diesjährigen Merchant Payment Ecosystem (MPE)-Awards als "beste POS-Innovation" ausgezeichnetes Kundenbindungsprogramm.



Funktionsweise von PayHappy! & Gewinnchancen



Zahlt ein Kunde bei einem teilnehmenden Händler mit einer Kredit- oder Debitkarte, nimmt er automatisch am Gewinnspiel teil: Verlost werden dieses Mal täglich 5 regionale Einkaufsgutscheine im Wert von je 100 Euro. Monatlich haben die teilnehmenden Konsumenten, die ihre Einkäufe mit Kreditkarte begleichen, die Chance, eine Kreuzfahrt ihrer Wahl im Wert von 5.000 Euro zu gewinnen. Ob man zum Kreis der glücklichen Gewinner gehört, kann direkt abgefragt werden: Mit der Eingabe des auf dem Zahlungsbeleg eingedruckten Gewinncodes kann jeder Teilnehmer auf der PayHappy!-Website direkt nachprüfen, ob und was für einen Preis er erspielt hat.



Vielseitige Kundenansprache



Vielseitig in der individuellen Kundenansprache, können mit PayHappy!-Zahlungsbelege seitens des Händlers für eigene Werbebotschaften und Aktionen genutzt werden: Ohne großen Aufwand kann dieser über sein Terminal Textbotschaften einstellen und über personalisierte Angebote und Rabattaktionen sein Sortiment und Dienstleistungen gezielt bewerben. Diese werden bei Kartenzahlung seitens des Endkunden gemeinsam mit dem Gewinncode selbständig generiert und auf den Zahlungsbeleg gedruckt. Damit profitiert gerade auch der kleine Händler von einem flexiblen Werbemittel und nachhaltigen Kundenbindungswerkzeug, das keine zusätzlichen Kosten mit sich bringt. Teilnehmende Händler, deren Kunden bei der neuen PayHappy!-Staffel das große Los ziehen, gehören ebenfalls automatisch zu den Gewinnern: Insgesamt werden Einkaufsgutscheine für Händler und deren Mitarbeiter im Gesamtwert von rund 9.500 Euro ausgelobt.



Mehr Informationen unter: www.payhappy.de



Über BS PAYONE



Die BS PAYONE GmbH ist einer der führenden Omnichannel-Payment-Anbieter in Europa. Als Full-Service-Zahlungsdienstleister bietet sie ihren Kunden je nach Bedarf sowohl standardisierte als auch individuelle Payment-Lösungen für den Point of Sale und im E-Commerce an - auf allen Endgeräten und über alle Kanäle.



Unternehmen, die ihren Kunden bargeldloses Bezahlen anbieten möchten, erhalten von BS PAYONE alle Produkte zur automatisierten Abwicklung sämtlicher Zahlungsprozesse aus einer Hand. Dazu zählen die Akzeptanz aller national und international gängigen Kredit- und Debitkarten, alternativer Zahlungsmittel (APMs), Karten- und Automatenterminals für den stationären Handel sowie die automatisierte und ganzheitliche Abwicklung im E-Commerce und für Mobile Payment. Das Unternehmen betreut seine Kunden händlernah, vollumfänglich und mit hohem Qualitätsanspruch durch modernsten Netzbetrieb zur hochsicheren Verarbeitung der Zahlungsdaten.



Die BS PAYONE GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter an neun Standorten in Europa. Der Payment-Service-Provider ist ein Tochterunternehmen des Deutschen Sparkassenverlags und damit Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. BS PAYONE wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Zahlungsinstitut zugelassen und wickelt jährlich mehr als eine Milliarde Transaktionen ab.



Neben der Unterstützung zahlreicher Sparkassen arbeitet BS PAYONE europaweit für mehr als 255.000 Kunden aus den verschiedensten Branchen - von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu namhaften internationalen Key Accounts.



