medizini bringt zum Start der Fußballweltmeisterschaft in seiner Juni-Ausgabe wieder seinen bei Klein und Groß beliebten Fußballspielplan. Übersichtlich, kompakt und ideal zum An-die-Wand-Hängen oder Sammeln. Der medizini-WM-Spielplan 2018 ist liebevoll und detailreich gestaltet mit allen Terminen und Austragungsorten. Dazu die Fotos von so coolen Spielern wie Joshua Kimmich, Mats Hummels, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.



"Die Fußball-Begeisterung unter Kindern ist riesig, und sie lieben es, bei solchen Großereignissen ihre eigenen Tabellen zu führen, über ihre Idole zu fachsimpeln und über Spiele zu diskutieren", weiß Chefredakteur Harald Lorenz.



Für die zweite Hälfte der WM gibt es ein zweites Fußballposter: ein lustiges Wimmelbild mit dem Titel "Was läuft schief im Stadion?". Darin können die kleinen Fußballfans herausfinden, was auf dem Spielfeld verboten ist oder einfach völlig falsch läuft. Und typisch medizini sind viele augenzwinkernde Anspielungen und lustige Kapriolen eingebaut.



Über medizini:



Im Laufe von über vier Jahrzehnten hat medizini Kultstatus erreicht, ziert die Kinder- und Klassenzimmer von Generationen. Es klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen die schönsten Tiere abgebildet sind und speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten und aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.394.250 Exemplaren (IVW I/2018). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag.



