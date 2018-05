Zürich - Am Ende gewinnen das politische Durcheinander in Italien und die wieder aufgeflammten Sorgen um einen Handelskrieg zwischen den USA und China wieder die Oberhand und drücken den Schweizer Aktienmarkt ins Minus. Nachdem der Leitindex SMI am Mittwoch zunächst noch um den Vortagesschluss gependelt war, hat er sich im Laufe des Vormittags dann nach und nach wieder abwärts bewegt, wobei sich die Abschläge verglichen mit den Vortagen noch im Rahmen halten.

Auch in Europa kommen die Märkte wieder zurück. Die Kommentare am Markt sind sehr unterschiedlich. Während einige davon reden, dass die Märkte zehn Jahre nach der Lehman beginnen, eine neue Finanzkrise durchzuspielen, gibt es andere Stimmen, die denken, dass sich die erste Panik schon bald gelegt haben dürfte. Anders als Griechenland habe Italien aber das Potenzial, die komplette Eurozone zu schädigen, ertönen mahnende Worte. Auch die jüngste Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, bis Mitte Juni eine Liste mit Zöllen auf chinesische Importe zu erstellen und die entsprechende Replik aus China tragen zu dem Gesamtbild bei.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 11.15 Uhr 0,35 Prozent auf 8'606,76 Punkte. Der 30 Aktien ...

