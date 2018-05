=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Die Josef Manner & Comp. AG gibt gemäß §135 Abs 2 BörseG bekannt, dass sie von ÖZW Österreichische Zuckerwaren GmbH am 28.05.2018 folgende Mitteilung erhielt: Am 31.08.2017 wurden 107.876 Aktien der Josef Manner & Comp. AG von der Katjes 21 GmbH konzernintern auf die ÖZW Österreichische Zuckerwaren GmbH übertragen. An der obersten kontrollierenden natürlichen Person hat sich hierdurch nichts geändert. 1. Emittent: Josef Manner & Comp. AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/ Veräußerung von Aktien 3. Meldepflichtige Person: Bastian Fassin 4. Name der Aktionäre: ÖZW Österreichische Zuckerwaren GmbH 5. Datum der Schwellenberührung: 31.08.2017 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 5,71 % | 0,00 % | 5,71 % | 1 890 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 5,71 % | | | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ______________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte,| |die zu Aktien | |gehören________| | | Anzahl der | Prozentanteil | |ISIN_der_Aktien|__Stimmrechte__|der_Stimmrechte| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____| |AT0000728209___|_______________|________107_876|______________|_________5,71_%| |__Subsumme_A___|____107_876____|____5,71_%_____| ______________________________________________________________________________ |B 1: | |Finanzinstrumente| |/ sonstige | |Instrumente gem §| |131 Abs 1 Z 1 | |BörseG_2018______| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die| Prozentanteil | | Instruments |Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden|der Stimmrechte| |_________________|_____________|______________|____können_____|_______________| |_________________|_____________|_Subsumme_B.1_|_______________|_______________| __________________________________________________________________________________ |B 2: | |Finanzinstrumente| |/ sonstige | |Instrumente gem §| |131 Abs 1 Z 2 | |BörseG_2018______| | Art des | | |Physisches|Anzahl der |Prozentanteil| | Instruments |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte| der | |_________________|____________|______________|Settlement|___________|_Stimmrechte_| | | | | Subsumme | | | |_________________|____________|______________|___B.2____|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|_______________|____________|____________|____(%)_____|_____________| |____1____|Bastian_Fassin_|____________|____________|____________|_____________| | |Katjes | | | | | | 2 |International | 1 | | | | |_________|GmbH_&_Co_KG___|____________|____________|____________|_____________| | |ÖZW | | | | | | 3 |Österreichische| 2 | 5,87 %| | 5,87 %| | |Zuckerwaren | | | | | |_________|GmbH___________|____________|____________|____________|_____________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Am 31.08.2017 wurden 107.876 Aktien an der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft von der Katjes 21 GmbH konzernintern auf die ÖZW Österreichische Zuckerwaren GmbH übertragen. An der obersten kontrollierenden natürlichen Person (Herrn Bastian Fassin) hat sich hierdurch nichts geändert. Diese Meldung wird auch für die Katjes 21 GmbH, die Katjes 24 GmbH und die ÖZW Österreichische Zuckerwaren GmbH erstattet. Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

