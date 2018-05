Inmitten des politischen Dramas in Italien ist der deutsche Aktienmarkt deutlich ins Minus gerutscht. Dabei hat der Dax die wichtige Kursmarke von 12.800 Punkte unterschritten. In diesem Dunstkreis verläuft die Glättung der letzten 200 Tage. Diese findet in der Charttechnik ... The post Italien-Krise: Dax und Euro im Abwärtssog appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...