Der italienische Leitindex FTSE MIB hat am Mittwoch gegen Mittag seine Gewinne von in der Spitze gut 1,5 Prozent zwischenzeitlich eingebüßt. Zuletzt stand das Börsenbarometer wieder moderat im Plus. Marktbeobachter verwiesen als Belastungsfaktor auf die jüngste Auktion zehnjähriger Staatsanleihen des hoch verschuldeten Landes. Diese sei zwar "nicht desaströs, aber auch nicht spektakulär" verlaufen./la/jha/

ISIN IT0003465736

AXC0155 2018-05-30/12:14