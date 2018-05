Bonn (aktiencheck.de) - Mit Veröffentlichung der offiziellen BIP-Daten für Deutschland im ersten Quartal 2018 wurde bestätigt, was sich im Vorfeld auf Basis diverser harter und weicher Konjunkturindikatoren bereits angedeutet hatte: Die konjunkturelle Dynamik hierzulande hat sich zum Jahresauftakt deutlich abgekühlt, so die Analysten von Postbank Research. Das BIP sei im ersten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt nur noch um 0,3% gegenüber dem Vorquartal gewachsen - zum Jahresende 2018 habe das Plus noch bei 0,6% gelegen. Die Entwicklung in den Monaten Januar bis März habe nach zwei Quartalen mit annähernder Stagnation von einer Wiederbeleb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...