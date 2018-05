Im Gegenzug plant Nestlé, das bestehende Technologiezentrum in Spanien stärker zu nutzen. Auch die Kaffemarke des Konzerns Nespresso will in verschiedenen Bereichen etwa 80 Stellen nach Südeuropa verlagern. Somit sind insgesamt etwa 6 % der insgesamt 10.100 Nestlé-Beschäftigten in der Schweiz betroffen. Der Konzern war zuletzt unter Druck geraten, da das Wachstum 2017 hinter den eigenen Zielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...