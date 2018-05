DAX - Bislang nur eine bärische Konsolidierung

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dax erholte sich in den vergangenen 24 Stunden im Rahmen des blau skizzierten Prognosepfeils des präferierten Szenarios und kann die eingezeichnete Widerstandszone um 12.750 Punkte nicht entscheidend überwinden. Auch der Versuch der Bullen am Vormittag war nicht von Erfolg gekrönt.



Die Erholungsbewegung seit dem gestrigen Verlaufstief hat bislang nur den Charakter eines symmetrischen Dreiecks im Stundenchart und ist damit tendenziell bärisch zu interpretieren im Sinne einer Trendfortsetzungsformation. Richtig Entspannung für die Bullen bringt erst ein Anstieg zurück über den Bereich 12.880 bis 12.900 Punkte. Bis dahin muss jederzeit mit dem Einsetzen eines neuen Abwärtsschubs gerechnet werden.

Neben dem Italien-Thema rücken heute Nachmittag auch wieder Konjunkturdaten in den Mittelpunkt des Interesses. Am Nachmittag gibt es mit dem ADP-Report einen ersten Vorgeschmack auf die Arbeitsmarktdaten am Freitag und kurz danach steht das US-BIP auf dem Kalender.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.05.2018 - 30.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 -30.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 22,55 10.475 5,66 29.06.2018 DAX Index HX06NH 28,31 9.850 4,48 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 30.05.2018; 11:08 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9AD0 9,62 13.650 13,25 29.06.2018 DAX Index HW9XSD 6,21 13.310 20,49 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 30.05.2018; 11:08 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Bislang nur eine bärische Konsolidierung erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).