Die Aktionäre des Handels- und Internetriesen (Börsenwert: 781 Milliarden Dollar) versammeln sich heute am Hauptsitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington.



Auf der Agenda findet sich ein unangenehmes Thema, das mit dem typisch deutschen Wort "Ämterhäufung" überschrieben werden kann: CEO und Chairman Jeff Bezos soll sich einem Antrag zufolge von einem dieser zwei Posten trennen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, lässt die Gruppe SumOfUs ein Flugzeug-Banner "Bezos needs a boss" (Bezos braucht einen Chef) aufsteigen.



Allerdings muss man eingestehen: Das selbstkontrollierte "System Bezos" hat auch in den vergangenen zwölf Monaten wieder gut funktioniert, die Aktie steht bei + 62 Prozent (im Bernecker Tagesdienst: + 72 Prozent seit 29.08.2017). Insofern dürfte Unternehmensgründer Jeff Bezos auch weiterhin beide Posten behalten.



Helmut Gellermann, Bernecker Tagesdienst