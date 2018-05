Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich Insurance Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 304 Franken belassen. Die derzeitige Bewertung spiegele die Erwartungen an die Gewinnentwicklung ausreichend wider, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die für 2018 erwartete Dividendenrendite von über sechs Prozent biete Unterstützung./mf/tih Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-05-30/12:23

ISIN: CH0011075394