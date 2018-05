Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100061097 heruntergeladen

werden -



localsearch (Swisscom Directories AG), der führende

Marketingparter der Schweizer KMU und Betreiber von local.ch und

search.ch, lanciert mit MyCAMPAIGNS einen neuen Service für die

professionelle Erstellung und Optimierung von Werbung auf Facebook

und dies bereits ab kleinen Marketing-Budgets und mit garantierter

Werbe-Performance. Mit MyCAMPAIGNS werben jetzt auch Mikrounternehmen

wie die Grossen und profitieren so von der Digitalisierung.



Für den Geschäftserfolg von KMUs werden digitale Technologien und

Platformen immer wichtiger. Dazu zählen auch Social Media Kanäle wie

Facebook. Mit 3.8 Mio Nutzern ist Facbeook die beliebteste Schweizer

Social Media Plattform und ein effektiver Werbekanal für KMU. Gemäss

einer Studie, die localsearch 2017 gemeinsam mit der HWZ publizierte,

zählen hierzulande aber immer noch rund 87 Prozent der KMU zu den

digitalen Dinosauriern und nutzen digitale Technologien und

Plattformen noch kaum oder gar nicht für ihren Geschäftserfolg. Grund

dafür sind gemäss der Studie neben den Kosten insbesondere fehlendes

Know-How und fehlende Ressourcen.



localsearch sorgt dafür, dass auch Mikrounternehmen in der

digitalen Welt erfolgreich sind und in Klick-Reichweite der

Konsumentinnen und Konsumenten gelangen. Mit MyCAMPAIGNS bietet das

Unternehmen den Schweizer KMU ab sofort die Möglichkeit, einfach und

kosteneffizient Werbung auf Facebook zu schalten, so die Bekanntheit

ihres Geschäfts respektive ihrer Angebote durch inspirierende

Werbebotschaften zielgruppenorientiert zu steigern. Dadurch können

KMU die Aufmerksamkeit von Kunden gewinnen, einen Bedarf wecken und

die Aussichten auf gesteigerte Umsätze verbessern.



Dank MyCAMPAIGNS brauchen KMU kein spezifisches

Marketing-Fachwissen und werden obendrein in ihrem täglichen Geschäft

zeitlich entlastet: localsearch plant die Kampagne mit dem Kunden vor

Ort und setzt diese anschliessend mit hochwertigen Bildern und

ansprechenden Texten durch Social Media Experten vollständig um -

inklusive einer laufenden Optimierung zur Erreichung der vereinbarten

Kampagnen-Ziele. Die Zielgruppe, geografische Reichweite und auch

Kampagnenlaufzeit können flexibel ausgewählt werden. Dadurch ist der

Service bereits ab einem Budget von 650 CHF erhältlich. Dank dem

Novum von garantierten Mehrfachkontakten mit der gewählten Zielgruppe

ist MyCAMPAIGNS besonders effektiv. Das KMU erhält einen

Performance-Nachweis über die Einhaltung der garantierten Reichweite

und Mehrfachkontakte und kann diesen mit den Beraterinnen und

Beratern von localsearch persönlich besprechen.



Mit einfachen und effektiven digitalen Marketinglösungen macht

localsearch KMU erfolgreich in der digitalen Welt. Das Unternehmen

bietet Lösungen und Dienstleistungen, mit denen KMU sicherstellen,

dass sie online gefunden werden, neue Kunden gewinnen und diese

langfristig binden. Damit trägt localsearch letztlich dazu bei, dass

Schweizer KMU von der Digitalisierung profitieren und langfristig

erfolgreich im Markt sind.



Über localsearch



localsearch ist der führende Marketing- und Verkaufspartner der

Schweizer KMU und vermarktet mit local.ch und search.ch die

reichweitenstärksten Schweizer Informations- und Verzeichnisdienste

zum einfachen Finden von Adressen, Telefonnummern und ausführlichen

Informationen zu Firmen - im Web, auf der Mobile App und im

gedruckten Telefonbuch (Local Guide). local.ch und search.ch

verzeichnen gemeinsam pro Monat über 6.9 Millionen Zugriffe von

unterschiedlichen Geräten (Unique Clients) auf das Onlineangebot und

mehr als 42 Millionen Visits (Anzahl Kontakte). Die Apps von local.ch

und search.ch zählen zu den beliebtesten Apps der Schweiz. Weitere

Informationen finden Sie unter www.localsearch.ch.



localsearch, local.ch und search.ch sind Marken der Swisscom

Directories AG, die zu 69% Swisscom und zu 31% Tamedia gehören.



Originaltext: localsearch

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061097

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061097.rss2



Kontakt:

Christos Bräunle, Mediensprecher localsearch

Förrlibuckstrasse 62 | 8021 Zürich | T +41 58 262 71 49 |

christos.braeunle@localsearch.ch