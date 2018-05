Moskau (ots/PRNewswire) -



Die erste Tour des internationalen kulturübergreifenden Projekts "Follow Up Siberia!", organisiert vom Unternehmen Nornickel, fand vom 25. bis 28. Mai 2018 in den Polarstädten Norilsk und Dudinka statt. Zu den Mitgliedern des internationalen Teams gehörten: Milos Petrovic aus Serbien, George Khalaf aus dem Libanon, Anne Lukkarila und Toni Marjanen aus Finnland, Vikram Kamboj aus Indien, Raymond Walsh aus Kanada und Mahmoud Maher aus Ägypten.



Die 4-tägige Tour bestand aus einem umfangreichen Kulturprogramm. Das Projektteam besuchte u. a. die Eröffnungszeremonie des Arctic Curling Cups 2018, nahm am Curling-Turnier der Journalisten und Blogger teil, besuchte die regionalen Museen in Norilsk und Taimyr, besichtigte Nornickels Tagebau- und Kupferfabrik, wurde den Einheimischen von Taimyr vorgestellt und probierte die traditionelle sibirische Küche.



Das Team "Follow Up Siberia!" tauschte sich mit lokalen Bürgern und weltberühmten Curlingspielern aus und traf sogar das Stadtoberhaupt von Dudinka. Die Teilnehmer erlebten sibirische Gastfreundschaft und lernten die Kultur und Geschichte der Region kennen. Die Teammitglieder zeigten ihrem Publikum und darüber hinaus, dass Sibirien viel mehr als nur natürliche Ressourcen und große weite Flächen zu bieten hat. Damit haben sie den Grundstein gelegt, die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft im Vorfeld der 29. Winter-Universiade 2019 in Krasnojarsk in größerem Umfang auf Sibirien zu lenken.



Nornickel ist der generelle Partner der 29. Winter-Universiade 2019 in Krasnojarsk. Weitere Partnerschaften hat das Unternehmen mit: dem Internationalen Hochschulsportverband (Fédération Internationale du Sport Universitaire, FISU), dem russischen Olympischen Komitee und der russischen Olympiamannschaft, der russischen Fußballnationalmannschaft und der russischen Fußballunion, dem russischen Fußballverband und dem gesamtrussischen Projekt "Futsal at School - The Arctic Region, der Night Hockey League und der World Legends Hockey League, dem russischen Curling-Verband und dem internationalen "Arctic Curling Cup"-Turnier in Dudinka. Darüber hinaus besitzt Nornickel den CSKA Profi-Basketballclub und den Futsal-Club "Norilsk Nickel".



Das Projekt "Follow Up Siberia!" konzentriert sich auf einen internationalen Online-Wettbewerb, der ein Jahr vor Beginn der 29. Winter-Universiade 2019 in Krasnojarsk startete und bis zu ihrem Ende dauern wird - also von April 2018 bis März 2019. Jeder kann mitmachen, indem er ein Video filmt und/oder drei Fotos aufnimmt zum Thema "Teil von Sibirien in meiner Stadt", d. h. etwas, das mit Sibirien in Verbindung steht, aber bei Ihnen vor Ort gelegen ist. Posten Sie diese mit dem Hashtag FollowUpSiberia auf Ihren Social-Media-Konten. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Projekts: followupsiberia.com (http://followupsiberia.com/).



