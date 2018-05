Ende der Woche wird die Produktion des insolventen Photovoltaik-Herstellers in Thüringen zunächst heruntergefahren. Der Insolvenzverwalter will die Löhne der Mitarbeiter bis Ende September weiterzahlen, da er gute Aussichten für eine Übernahme und den Erhalt der Zellfertigung von Solarworld sieht.Im Zuge der Eröffnung des regulären Insolvenzverfahrens will die Solarworld Industries GmbH ihre Zellfertigung im thüringischen Arnstadt herunterfahren. Die Produktion werde am Freitag gestoppt, da das Material für die Herstellung zur Neige gehe, erklärte der Insolvenzverwalter Christoph Niering dem Sender ...

