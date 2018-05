Eigentlich wollte das Bundeskabinett am Mittwoch die im Koalitionsvertrag festgelegte sogenannte Kohle-Kommission beschließen. Aber das Thema wurde vertagt.Das Bundeskabinett wollte am Mittwoch eigentlich die Einsetzung der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" beschließen. Dieses oft Kohle-Kommission genannte Gremium soll bis Ende Dezember 2018 einen Kohleausstiegspfad einschließlich eines Abschlussdatums für den Ausstieg aus der Braunkohle in Deutschland erarbeiten. Weitere Aufgabe ist die Entwicklung von Vorschlägen für eine Strukturentwicklung in den Braunkohlerevieren, um ...

