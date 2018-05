Unterföhring (ots) - Hochkonzentriert und mit großem Vorsprung (65:26) gewann Steffen Henssler sein letztes Duell in seiner ProSieben-Show "Schlag den Henssler". Am Samstag, 9. Juni 2018, will der Hamburger ein weiteres Mal triumphieren und den 500.000 Euro-Jackpot verteidigen - zur Prime-Time live auf ProSieben.



Wer gegen Steffen Henssler antreten wird, entscheidet das Ausscheidungsspiel zu Beginn der Show. Moderiert wird "Schlag den Henssler" von Elton. Elmar Paulke kommentiert die Spiele. Als Music-Acts sind mit dabei: Namika ("Je ne parle pas Français") und Welshly Arms ("Sanctuary").



Karten für die Show gibt es unter www.brainpool-tickets.de.



"Schlag den Henssler" am 9. Juni 2018, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben



Hashtag zur Show: SdH



