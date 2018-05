Hamburg (ots) -



Priv.-Doz. Dr. med. Marc Schargus wird zum 1. Juni 2018 Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde in der Asklepios Klinik Nord - Heidberg (www.asklepios.com/hamburg/nord/heidberg/experten/augenklinik/). Er leitet damit künftig eine der größten Augenkliniken Norddeutschlands. Schargus übernimmt den Chefarztposten von Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Wolfgang Wiegand, der die renommierte Fachabteilung über 23 Jahre führte. Wiegand steht der Klinik weiterhin als "Senior Clinical Expert" zur Verfügung.



"Ich bin sehr glücklich, mit Priv.-Doz. Dr. Schargus einen hervorragenden Nachfolger für die Augenklinik gefunden zu haben. Mit seinen ausgezeichneten Qualifikationen und Fachkenntnissen ist er bestens für die Leitung und den Ausbau der Klinik geeignet. Gemeinsam mit dem Team wird er die Bedürfnisse unserer Patienten weiterhin im Blick behalten und Augenheilkunde auf höchstem Niveau betreiben", sagt Prof. Dr. Dr. Wolfgang Wiegand.



Priv.-Doz. Dr. Schargus begann seine Ausbildung an der Universitäts-Augenklinik in Würzburg und war dort mehrere Jahre als Oberarzt tätig. Neben der klinischen Arbeit absolvierte er zusätzlich einen krankenhausökonomischen Studiengang und erwarb den "Master of Health Business Administration" der Universität Erlangen-Nürnberg. 2013 wechselte er als leitender Oberarzt und stellvertretender Direktor an die Universitäts-Augenklinik in Bochum, wo er mehrere Jahre den Schwerpunkt für Netzhautchirurgie leitete. Im Anschluss daran folgte eine wissenschaftliche Anstellung an der Universitäts-Augenklinik Düsseldorf. Zuletzt war er drei Jahre lang als Chefarzt der Augenklinik der Ober-Scharrer-Gruppe in Schweinfurt-Gerolzhofen tätig.



Der 42-Jährige wird weiterhin aktiv in Forschung und Lehre tätig sein und freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Team. "Unser Ziel in Heidberg ist es, in unserem Operationsbereich immer die neuesten und modernsten OP-Methoden zu etablieren, um unseren Patientinnen und Patienten eine große Sicherheit zu bieten und bestmögliche OP-Ergebnisse zu erzielen", so Priv.-Doz. Dr. Schargus. Im Norden der Republik fühlt sich der gebürtige Würzburger schon jetzt wohl: "Meine Eltern und Großeltern stammen aus den Hansestädten Lübeck und Hamburg. Ich freue mich daher sehr, jetzt in den Norden zu meinen Wurzeln zurückzukehren."



Sein Vorgänger, Prof. Dr. Dr. Wiegand, bleibt mit seiner großen Erfahrung sowie seinem großen Fachwissen auch künftig der Augenklinik in der Asklepios Klinik Nord - Heidberg erhalten - als "Senior Clinical Expert". Während seiner Chefarztzeit steigerte die Abteilung die jährliche OP-Zahl von etwa 2.000 im Jahr 1995 auf aktuell rund 10.000. In diesem Zeitraum operierte das Ärzte-Team insgesamt mehr als 160.000 Patienten an den Augen, behandelte es über 80.000 Patienten stationär und versorgten die Augenspezialisten rund 70.000 Notfall-Patienten.



