Nachdem sich die IG Metall und der Opel-Betriebsrat nach langem Streit auf Eckpunkte für eine Sanierung geeinigt haben, sollen die Standorte Eisenach, Rüsselsheim und Kaiserslautern bald wettbewerbsfähig gemacht werden.

Nach der Einigung auf den Abbau Tausender Stellen bei Opel will der Autobauer bald konkrete Investitionspläne für seine Standorte in Deutschland vorlegen. "Wir investieren in alle deutschen Werke", bekräftigte Opel-Chef Michael Lohscheller am Mittwoch in der Firmenzentrale in Rüsselsheim. Nach der Zusage des Modells Grandland für das Werk Eisenach werde es auch für das Stammwerk Rüsselsheim und das Motorenwerk in Kaiserslautern in naher Zukunft Detailpläne geben. Die Zugeständnisse der ...

