Die OMV trennt sich von dem türkischen Kraftwerk OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.. Käufer ist Yapisan Elektrik Üretim A.., eine Tochtergesellschaft der Bilgin Enerji, mit Sitz in Ankara. Die Parteien haben Stillschweigen über den Vertrag vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die türkische Wettbewerbsbehörde und durch andere türkische Behörden. Sie wird voraussichtlich spätestens im vierten Quartal 2018 abgeschlossen werden. Samsun Elektrik Üretim A.. betreibt ein Erdgas-Kombikraftwerk in Terme, in der Provinz Samsun, Türkei mit einer Kapazität von 890 MW. Das Werk ist im Jahr 2013 in Betrieb gegangen. Manfred Leitner, OMV Vorstandsmitglied Downstream: "Der Verkauf des...

