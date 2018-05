Martin Sorrell, bis April Chef der weltgrößten Werbeagentur WPP, greift neu an. Er hat das börsennotierte Unternehmen Derriston Capital ins Visier genommen, um dieses vom Tech-Investor zum Werbe-Player umzubauen.



Sorrell wirft einen eigenen Millionenbetrag sowie eine Neugründung namens S4 Capital in den Ring, um gemeinsam mit weiteren Investoren eine neue Agentur-Holding aufzubauen. Ähnlich war Sorrell beim Aufbau von WPP vorgegangen, die in ihren Ursprüngen ein Hersteller von Einkaufswagen gewesen ist.



Die Aktie von Derriston Capital notiert in London; dem Mini-Cap wird aktuell ein Börsenwert von 3,2 Millionen Euro zugeschrieben. Im vergangenen Jahr hatte Derriston durch die Ausgabe von 25 Millionen Aktien 2,33 Millionen britische Pfund eingenommen. Bei Null-Umsatz führten die Verwaltungskosten zu einem Verlust in Höhe von 0,16 Millionen Pfund.



Helmut Gellermann, Bernecker Tagesdienst