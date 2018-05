Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Investorentag der Deutschen Börse in London dreht sich alles um die Wachstumsstrategie "Roadmap 2020". Der Börsenbetreiber setzt auf organisches Wachstum, will dieses aber auch durch gezielte Akquisitionen ankurbeln. Zugleich sind Investitionen von 270 Millionen Euro in Zukunftstechnologien geplant. Finanziert werden sollen diese unter anderem durch Kostensenkungen von rund 100 Millionen Euro bis 2020.

Mit der "Roadmap 2020" will die Deutsche Börse die bestehenden strukturellen sowie zyklischen Wachstumschancen verbessern. Strukturelle Wachstumschancen sehen die Eschborner über alle neun Geschäftsbereiche hinweg sowie durch den regulatorisch bedingten Trend weg vom außerbörslichen hin zum börslichen Handel und Clearing.

Mit zyklischen Wachstumschancen ist vor allem die Volatilität an den Finanzmärkten gemeint. Die Deutsche Börse ist überzeugt, dass diese in den kommenden Jahren anziehen wird, was den Absicherungsbedarf der Anleger über derivative Instrumente erhöhen würde.

Wachsen will die Deutsche Börse auch durch Akquisitionen. Schwerpunktmäßig sollen diese in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Energieprodukte, Währungen, Dienste für Investmentfonds sowie Daten und Indizes liegen. Als Richtwert für die Investitionen wird dabei eine Eigenkapitalrendite (ROIC) von mehr 10 Prozent nach drei bis fünf Jahren angesetzt.

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 06:33 ET (10:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.