Die Zusammenarbeit mit Robotern wird von der Mehrheit der Befragten in allen sieben Ländern (durchschnittlich 68 Prozent) als Chance gesehen, qualifiziertere Arbeit zu erlernen. Aber nur etwa jeder vierte Arbeitnehmer ist in Deutschland davon überzeugt, dass die Aus- und Weiterbildung für den Arbeitsplatz der Zukunft bereits eine wichtige Rolle spielt. Besonders in China (86 Prozent) und in den USA (74 Prozent) rechnen die Menschen mit positiven Impulsen, sich über die Robotik beruflich fortzubilden. Die Anzahl qualifizierterer und besserbezahlter Jobs wird über die neuen Mensch-Roboter-Teams künftig ansteigen. Dieser These stimmt rund jeder zweite Befragte in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Japan zu. In China und den USA gehen sogar 80 Prozent der Arbeitnehmer davon ...

