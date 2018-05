München (ots) -



Beeindruckende Reitszenen, große Emotionen und unbändige Leidenschaft: Mitte Juli findet in "Sturm der Liebe" ein spektakuläres Westernturnier statt, das das Leben der Protagonisten komplett durcheinanderwirbelt.



Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer) hat ein Ziel: Er will mit seinem geliebten Pferd Taifun den ersten Platz holen, um mit dem Preisgeld seine eigene Zucht aufzuziehen. Doch sein Vater Christoph Saalfeld (Dieter Bach) versucht, das mit allen Mitteln zu verhindern, um eine Annäherung zwischen ihm und seiner Frau Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) zu unterbinden. Während Viktor und Alicia gemeinsam um ihren großen Traum kämpfen, fällt es ihnen in der Tat immer schwerer, ihre Gefühle zu verleugnen. Ein schicksalhafter Moment ändert alles - und danach wird nichts mehr so sein, wie es war...



Ab Folge 2958 (voraussichtlicher Sendetermin: 17. Juli 2018) dreht sich bei der Bavaria-Fiction-Produktion drei Episoden lang alles um Pferde, Sehnsüchte und vor allem die große Liebe. An zwei Tagen wurde mit den Darstellern Larissa Marolt, Sebastian Fischer, Florian Frowein, Isabell Ege und Max Beier auf einem Gestüt im Landkreis Rosenheim mit ungewöhnlich hohem Aufwand gedreht: Sieben Kameras, über 50 Komparsen und ein Nachtdreh sorgen für spektakuläre Aufnahmen in der ARD-Erfolgstelenovela.



"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten



Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/



