Bascharage, Luxemburg (ots) - SolarCleano ist eine Neuheit aus dem Bereich der erneuerbaren Energien und widmet sich deren Langlebigkeit. Die Fachkräfte sind einstimmig: Um ihre volle Kapazität zu behalten, ist es notwendig, seine Solaranalage regelmäßig zu reinigen (mindestens einmal pro Jahr oder mehr je nach Verschmutzungsgrad). Gespickt mit Technologie und doch einem Federgewicht von 40g pro cm² (weniger als 4000 Pascal), ist der SolarCleano die Innovationslösung für diese Anforderung.



Seine helixförmigen Bürsten passen sich optimal dem Solarpaneel an und beseitigen alle Unreinheiten. Somit wird eine doppelte Reinigung in einem einzigen Durchgang durchgeführt. Die Bürstenbreite ist so berechnet, dass nicht nur die gesamte Fläche des Paneels, sondern auch die überstehenden Kanten gereinigt werden.



Vollständig abnehmbar in mehreren Teilen, ferngesteuert und batteriebetrieben, wurde der SolarCleano für Selbstständige oder Alleinarbeitende gedacht. Sein 490W-Motor erlaubt eine Reinigung auf Steigungen bis 25° (50%), was den Großteil der Solaranlagen deckt. Mit seiner hohen Geschwindigkeit, bis 31m/min, reinigt er große Flächen in geringer Zeit.



Der SolarCleano wurde während der ganzen Reinigungssaison in Frankreich, Belgien, Deutschland und in der Schweiz getestet, wobei jede Woche mehr als 50 000m² gereinigt worden sind. Entdecken Sie den Roboter auf dem Stand SolarCleano, während der Intersolar-Messe in München, vom 20-22 Juni. Sie finden uns in Halle B3, Standnummer 653. Wir werden auch Vorführungen des Roboters anbieten.



Mehr Infos zu dem SolarCleano in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=IX-y3pWze3M



Und auf unserer Webseite www.solarcleano.com



Pressekontakt: Camille Picard marketing@solarcleano.com