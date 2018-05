Nachdem in den letzten Wochen noch unbestätigte Nachrichten über die Zustimmung der US-Behörden die Runde machten, wurde jetzt die Übernahme von Monsanto durch Bayer offiziell genehmigt. Als Zugeständnis an die Behörden hat Bayer zugestimmt, weitreichende Geschäftsteile an BASF zu veräußern, um so Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. So muss sich der Konzern fast vom gesamten eigenen Saatgutgeschäft trennen. Insgesamt muss sich das Leverkusener Unternehmen von Geschäftsanteilen im Wert von neun Milliarden US-Dollar trennen. Mexiko und Kanada müssen der Übernahme von Monsanto durch Bayer aber noch zustimmen.

Größte Hürde gemeistert

