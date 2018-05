Chur / St. Gallen - Die auf IT-Dienstleistungen für Ostschweizer KMU spezialisierte Proventx AG verlegt ihren Sitz von Altstätten an zentrale Lage in St. Gallen. In die modernen Büroräumlichkeiten in Bahnhofsnähe zieht auch ein Team der Inventx ein, die somit neben Chur und Brüttisellen einen dritten Standort eröffnet. Beide Unternehmen bündeln so ihre Power und ihre Digitalisierungskompetenz für eine weitere Expansion in der Ostschweiz.

Die beiden auf IT-Dienstleistungen für Banken und KMU spezialisierten Unternehmen Inventx und Proventx beziehen ab 1. Juli gemeinsame Büroräumlichkeiten im Neumarkt im Herzen von St. Gallen. Der Partner für Digitalisierung von KMU und Gewerbe im Rheintal und in der gesamten Ostschweiz Proventx gibt seinen langjährigen Standort in Altstätten auf, bleibt dem Kanton aber treu. Die Inventx eröffnet ihren dritten Standort neben dem Hauptsitz in Chur und ihrer dem Finanzplatz Zürich nahen Niederlassung in Brüttisellen.

Auf mehr als 300m2 entstehen moderne Arbeitsplätze, die den Mitarbeitenden der beiden Schwesterfirmen ein attraktives urbanes Arbeitsumfeld, gute Erreichbarkeit und mehr Platz bieten. Für die Kunden stehen zusätzliche Meetingräume mit innovativer Infrastruktur zur Verfügung, die in Verbindung mit der zentralen Lage direkt am Bahnhof für eine noch bessere Interaktion mit ...

