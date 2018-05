Aufgrund der hohen Nachfrage - insbesondere aus dem Ausland - rechnen die Unternehmen der Allgemeinen Lufttechnik für 2018 mit einem Umsatzplus von 5 %. Neue Produkte sowie Paketlösungen sorgen für positive Impulse in den Orderbüchern. 2017 stieg der Auftragseingang in der Allgemeinen Lufttechnik um 7 %, im ersten Quartal 2018 waren es 15 % im Vergleich zum Vorjahr. Bereits 2017 lag das Produktionswachstum der Branche bei 5 % und die Allgemeine Lufttechnik, die viertgrößte Teilbranche des Maschinenbaus, konnte ein Produktionsvolumen von annähernd 15 Mrd. Euro vermelden. Die guten Aussichten werden auch durch positive Prognosen in wichtigen Kundenbranchen wie beispielsweise der Bauwirtschaft und der chemischen Industrie untermauert. Die gute konjunkturelle Situation erstreckt sich über alle Teilbranchen der Allgemeinen Lufttechnik. Außenhandel Der Export der Lufttechnik-Firmen wuchs 2017 um 2 % auf insgesamt 10,6 Mrd. Euro, die Einfuhren nach Deutschland sanken dagegen im gleichen Zeitraum um 1 % auf 7,4 Mrd. Euro. An dem Wachstum des weltweiten Handelsvolumens für Lufttechnik von 5 % auf insgesamt 100 Mrd. Euro konnten deutsche Hersteller demnach nur teilweise partizipieren. 2017 waren die USA (plus 10 %) vor China (plus 3 %) das größte Abnehmerland, gefolgt von Frankreich, Tschechien, Polen und Großbritannien. Die Ausfuhren in die EU, der wichtigsten Abnehmerregion für die deutschen Unternehmen, sanken im gleichen Zeitraum um 2 % und entsprachen damit rund 57 % des gesamten Exportvolumens der Allgemeinen Lufttechnik. Die Lieferungen in deutsche Anrainerstaaten wie Frankreich, Belgien, die Niederlande und Österreich konnten im Jahr 2017 allerdings gesteigert werden. Rückläufig waren dagegen die Exporte nach Polen, Tschechien, Italien und Ungarn. Die deutschen Ausfuhren nach Russland kletterten 2017, nach Jahren des Rückgangs, erstmals wieder um 19 %. Deutliche Einschnitte gab es bei den Ausfuhren in die Türkei mit einem Rückgang von 8 %. In Lateinamerika rückt derzeit Mexiko in den Fokus der Branche, ...

