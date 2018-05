Die Mindestversicherungszeit, die für einen Arbeitslosengeldanspruch nötig ist, soll sinken. Auch an den Förderungen will Hubertus Heil schrauben.

Arbeitnehmer sollen nach dem Willen von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) schneller Arbeitslosengeld bekommen können. Die für den Anspruch nötige Mindestversicherungszeit solle von zwölf auf zehn Monate gesenkt werden, kündigte Heil am Mittwoch in Berlin an.

Diese Anwartschaftszeit muss nach dem Willen Heils künftig innerhalb von drei statt wie bisher von zwei Jahren erfüllt sein. Die Ausweitung des Versicherungsschutzes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...