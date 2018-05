ifo: Milliardenlöcher in der europäischen Leistungsbilanz Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Leiter des ifo Zentrums für Außenwirtschaft, Gabriel Felbermayr, hat die Europäer aufgefordert, ihre Statistiken zur Leistungsbilanz mit den USA in Ordnung zu bringen, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Die Statistiken der USA zu ihrer Leistungsbilanz mit der EU weichen erheblich von europäischen Spiegeldaten ab", erklärt er auf Basis eines Aufsatzes für das Forschungsnetz EconPol Europe. "Die Unterschiede reichen soweit, dass die USA einen Leistungsbilanz-Überschuss von 14 Milliarden Dollar (ungefähr 11,6 Milliarden Euro) für das Jahr 2017 a ...

