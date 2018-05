Man habe mit der Yapisan Elektrik Üretim A.S., einer 100-Prozent-Tochter des türkischen Energiekonzerns Bilgin Enerji, einen Kaufvertrag abgeschlossen, teilte die OMV am Mittwoch mit. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal erwartet.Die Österreicher waren mit ihrem erst 2013 in Betrieb genommenen Erdgas-Kombikraftwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...